5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi
Mynet Haber
23 dakika önce
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Adana'da kocası tarafından öldürülen 5 aylık hamile Hatice Demir'in ailesi, katil zanlısının müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, katil zanlısının eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı.
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