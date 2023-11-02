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5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Adana'da kocası tarafından öldürülen 5 aylık hamile Hatice Demir'in ailesi, katil zanlısının müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, katil zanlısının eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı.

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