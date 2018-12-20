5 aylık hamile kadın ve sevgilisine kanlı infaz

Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu’nun (33) cansız bedenleriyle karşılaştı.

ESKİ EŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hatice Bahçecioğlu’nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz’ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu’nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



