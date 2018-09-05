​  5 aylık hamile kadını noterde darbedip, çocuklarını alıp kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki yıl önce ayrıldığı Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirten Kara, "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın biran önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. 2008 yılından itabaren beraber olmaya başladığı 2 çocuğunun babası kasap Ali Osman K.'dan (47) iki yıl önce ayrılan Aynur Kara, dün akşam saatlerinde vekaletname çıkarmak üzere notere gitti. Kara, içeride oturduğu sırada yanına Ali Osman K. geldi. Kara'dan dışarı çıkmasını isteyen ve ret cevabı alan Ali Osman K., Kara'yı darbedip çocukları kolundan tutarak götürmeye çalıştı. Bu sırada yanlarına Ali Osman K.'nın ismi bilinmeyen kadın arkadaşı geldi. Kadın, 8 yaşındaki S.K. ve 5 yaşındaki A.S.K.'yi zorla dışarı çıkardı. İkili çocukları da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.