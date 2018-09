​  5 aylık hamile kadını noterde darbedip, çocuklarını alıp kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki yıl önce ayrıldığı Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirten Kara, "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın biran önce bulunmasını istiyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Noterde kendisinin darp edildiğini ve çocuklarının sürüklenerek götürüldüğünü belirten Aynur Kara, "Daha önce çocukları zor kullanarak almak istedi. Çocukları arkadaşımın evinden kaçırmaya çalıştı. Ben buna engel oldum. Avukatıma vekaletname vermek üzere notere gittim. Noter binasında tanımadığım sarhoş bir bayanla birlikte beni darp etti. Çocuklarımı sürükleyerek götürdü, çocuklarım giderken ağladı. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapıldı. Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylediler. Çocuklarımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Kadının uyuşturucu kullandığını duydum. Çocuklarım biran önce bulunsun" dedi.

HUKUKİ VE CEZAİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarını ifade eden avukat Gülsen Pişmiş, "Aynur hanım notere geldiğinde beni aramıştı. Kısa süre sonra tekrar aradığında ses tonu çok kötüydü. Arkadan tartışma sesleri geliyordu. Çocuklarımı kaçırıyorlar dedi. Ben hemen aşağıya indim. Polisi aradık. Ben geldiğimde çocukları götürmüşlerdi. Artık gerekli önlemi alacağız. Çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacağız. Bu olayı bir İnsan olarak bir kadın olarak bir anne olarak kınıyoruz. İki çocuğa ve bir kadına bunu yaşatmak doğru değil. Müvekkilim şu an 5 aylık hamile. Karnındaki bebeğin can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Çocukların biran önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.