5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldüren zanlı adliyede

İzmir’in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile dini nikahlı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konak’ta yaşayan 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü’yü öldüren katil zanlısı ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sev edildi. Anıl Y.’nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) sokakta yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı.

Saldırgan Anıl Y. olay sonrası kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü’yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Talihsiz kadının ölümüyle beraber karnındaki doğmamış bebeğin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.