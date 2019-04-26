5 aylık Su için, yardım kampanyası başlatıldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- ORHANGAZİ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kronik solunum yetmezliği hastası olan ve 3 aydır hastanede tedavi altında tutulan 5 aylık Su Şahinoğulları için yardım kampanyası başlattı. Kampanyadan elde edilecek gelir ile ev tipi mekanik vantilatör cihazı alınacak ve Su, taburcu edilebilecek.

Orhangazi'de yaşayan Selin Karadağ'ın 5 aylık kızı Su Şahinoğulları, kronik solunum yetmezliği nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 aydır hastanede olan Su'nun taburcu edilebilmesi için, ev tipi mekanik vantilatör cihazı alınması gerekiyor. Ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle cihazı alamıyor.

Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ailenin talebi doğrultunda yardım kampanyası başlattı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada gönüllülerin, hastanın isim ve soy ismini belirterek, bankalar aracılığıyla bağış yapabilecekleri bildirildi.

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