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5 aylık Su için, yardım kampanyası başlatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

GEREKEN PARA TOPLANDI Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kronik solunum yetmezliği hastası olan ve 3 aydır hastanede tedavi gören 5 aylık Su Şahinoğulları için başlatılan kampanyada gerekli para toplandı.

GEREKEN PARA TOPLANDI
Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kronik solunum yetmezliği hastası olan ve 3 aydır hastanede tedavi gören 5 aylık Su Şahinoğulları için başlatılan kampanyada gerekli para toplandı. Vakfın 2 gün önce başlattığı kampanya hakkında Orhangazi Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, kampanyada ihtiyaç duyulan paranın üstünde para toplandığını belirtilerek, bu paranın ailenin hesabına yatırılacağı bildirildi. Cihaz alındıktan sonra minik Su'nun tedavisine evde devam edilecek.

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