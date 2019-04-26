5 aylık Su için, yardım kampanyası başlatıldı (2)

GEREKEN PARA TOPLANDI

Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kronik solunum yetmezliği hastası olan ve 3 aydır hastanede tedavi gören 5 aylık Su Şahinoğulları için başlatılan kampanyada gerekli para toplandı. Vakfın 2 gün önce başlattığı kampanya hakkında Orhangazi Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, kampanyada ihtiyaç duyulan paranın üstünde para toplandığını belirtilerek, bu paranın ailenin hesabına yatırılacağı bildirildi. Cihaz alındıktan sonra minik Su'nun tedavisine evde devam edilecek.

