Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Çalıştay düzenleme Kurulu Başkanı Murat Aslan, "Ülkemiz su ürünleri sektörü iç tüketime hitap etmesinin yanında uluslararası alanda yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vadetmektedir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı"nda bir konuşma yapan Aslan, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre 2050'de 10 milyara çıkacak dünya nüfusunu besleyebilmek için şu an ihtiyaç duyulan gıdanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.

Aynı rapora göre ihtiyacın giderilmesi ve artışın sağlanabilmesi için en umut bağlanan sektörün su ürünleri yetiştiriciliği sektörü olduğuna dikkati çeken Arslan, "Uzun yıllardan beri gerek dünyada gerekse de ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik sektörünün en hızlı büyüyen gıda sektörü olması da bunu çok açık bir şekilde göstermektedir." dedi.

Arslan, başta balık olmak üzere su ürünlerinin hayvansal protein ihtiyacını karşılamakta en fazla umut bağlanan sektör olmakla kalmayıp aynı zamanda fonksiyonel gıda olarak içerdiği omega 3 yağ asitleri ile koroner kalp hastalıkları başta olmak üzere sinir sistemine dayalı birçok hastalıktan korunmak için başvurulan en önemli kaynaklardan biri olduğuna dikkati çekti. Aslan, şunları belirtti: