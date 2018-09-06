Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Çalıştay düzenleme Kurulu Başkanı Murat Aslan, "Ülkemiz su ürünleri sektörü iç tüketime hitap etmesinin yanında uluslararası alanda yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vadetmektedir" dedi.
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı"nda bir konuşma yapan Aslan, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre 2050'de 10 milyara çıkacak dünya nüfusunu besleyebilmek için şu an ihtiyaç duyulan gıdanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.
Aynı rapora göre ihtiyacın giderilmesi ve artışın sağlanabilmesi için en umut bağlanan sektörün su ürünleri yetiştiriciliği sektörü olduğuna dikkati çeken Arslan, "Uzun yıllardan beri gerek dünyada gerekse de ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik sektörünün en hızlı büyüyen gıda sektörü olması da bunu çok açık bir şekilde göstermektedir." dedi.
Arslan, başta balık olmak üzere su ürünlerinin hayvansal protein ihtiyacını karşılamakta en fazla umut bağlanan sektör olmakla kalmayıp aynı zamanda fonksiyonel gıda olarak içerdiği omega 3 yağ asitleri ile koroner kalp hastalıkları başta olmak üzere sinir sistemine dayalı birçok hastalıktan korunmak için başvurulan en önemli kaynaklardan biri olduğuna dikkati çekti. Aslan, şunları belirtti:
"Ülkemizde hızla büyümeye devam eden su ürünleri yetiştiriciliği sektörü mevcut potansiyelimizin çok az bir kısmını kullanmış veya kullanmakta olup bu alanda katedilecek çok büyük bir mesafenin olduğu net bir şekilde ortadadır. Ülkemiz su ürünleri sektörü iç tüketime hitap etmesinin yanında uluslararası alanda yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vadetmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine satabildiğimiz tek hayvansal ürün su ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki hızlı gelişmeler, sürdürülebilir ve kaliteli yem ihtiyacını da doğal olarak beraberinde getirmiştir."
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, su ürünleri sektörünün dünyada ve Türkiye'de en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olduğunu belirtti.
Bu durumun özellikle balık besleme ve yem teknolojisi alanındaki AR-GE ihtiyacını da beraberinde getirdiğini anlatan Ercişli, "Çalıştayın amacı, üniversite ve sektörü bir araya getirmek ve paydaşların faaliyetlerinden birbirlerinin haberdar olmasını sağlamaktır." diye konuştu.
- "Bugün itibariyle 276 bin tonluk üretim yapılmakta"
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Grup Sorumlusu Nadir Uslu da su ürünleri yetiştiriciliğinin son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak kayıtlara girdiğini söyledi.
Türkiye'de 2017'de 631 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Uslu, şunları ifade etti:
"Bunun yüzde 57'si avcılık, yüzde 43'ü de yetiştiricilik yoluyla üretilmiştir. Bilim adamlarının çalışmalarına göre 2030'a gelindiğinde dünya su ürünleri yetiştiricilik ve avcılık üretiminin eşitleneceği öngörülmektedir. Bakanlık kayıtlarımıza göre denizlerde ve iç sularda faaliyet göstermek üzere toplam 2 bin 308 yetiştiricilik tesisi bulunmakta. Dünyadaki yerimize bakacak olursak 28 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin yetiştiricilik sıralaması içerisinde Türkiye 2016'da ikinci sırada yer almakta. Ülkemiz aynı zamanda gökkuşağı alabalık yetiştiriciliğinde de dünya ikincisi oldu. Üretim miktarı olarak avcılık üretiminin yıllar içerisinde azaldığını, yetiştiricilik üretiminin de arttığını çok rahat olarak görebiliyoruz. Bugün itibariyle 276 bin tonluk üretim yapılmakta."
Çalıştay, protokol konuşmalarının ardından katılımcıların sunumları ile devam etti.
Çalıştaya Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Diler , İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Demir Alpay ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü
Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum