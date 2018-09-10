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5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu

İSTANBUL, (DHA) 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu

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