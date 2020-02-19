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  4. 5 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

5 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanını tanıttı.

5 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının parti rozetlerini takarken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen'e ve Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum"


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Cumhurbaşkanı Erdoğan ak parti Rozet belediye başkanı

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