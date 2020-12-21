5 bilim insanı araştırdı! Çocuklar ve kadınlar koronavirüsü neden daha hafif atlatıyor?

Koronavirüs erkek, kadın ve çocuklarda farklı seyredebiliyor. Çocuklar hastalığı hafif bir şekilde atlatırken yetişkinler süreci yoğun bakım desteğiyle atlatabiliyor. Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günlerden bu yana 5 bilim insanı bir araya gelerek vakaları incelediklerini anlatan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, konuyla ilgili hazırlanan bilimsel makalenin Avrupa'da saygın bir dergide yayımlandığını belirtti. Özkars, "Ekip kurduk ve ekibimizde çocuk hematoloji uzmanı, yenidoğan uzmanı, pediatrist ve alerji uzmanı yer aldı. 5 akademisyen koronavirüsü incelemeye başladık. Literatürde yer alan tüm vakaları inceledik. Bunun sonucunda çocuk ve kadınlarda hastalığın daha hafif seyrettiğini fark ettik. Bunun nedeni üzerine yoğunlaştığımızda ise amacımız 'koronavirüsle nasıl mücadele ederiz' sorusuna cevap bulmaktı" ifadelerini kullandı.

"TİMÜSÜNUZ AKTİF İSE HASTALIKLA MÜCADELEDE BAŞARILI OLURSUNUZ"

Çalışma sonuçlarına dikkat çeken Emsey Hospital Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, "Hastalığın seyri vücutta bulunan timüs beziyle ilgili olabilirdi. Yaşla birlikte hastalık artış göstererek yaşlılarda daha ağır geçtiğini, kadın ve çocuklarda daha hafif olduğunu fark ettik. Literatür taramalarımızda şunu gördük timüs hacmiyle hastalık arasında ters bir orantı var. Timüs bağışıklık sisteminin komutanı gibidir. T hücrelerinin eğitim gördüğü bir yerdir. Eğer sizin timüsünuz aktif ise bağışıklıkla mücadeleyi iyi koordine edebiliyorsa hastalıkla mücadelede daha başarılı olursunuz. Koronavirüsten önce görülen SARS virüsünde de timüs hacmi ile virüs arasında bağlantı olduğu ortaya çıkmıştı. Çalışmalar neticesinde, timüs hacminiz ne kadar büyükse hastalığı hafif geçirme ihtimalinizin de o kadar yüksek olduğuna karar verdik. Yani timüs desteklenirse koronavirüsle mücadele o kadar güçlü olacak. Konuyla ilgili bir bilimsel makale yazdık ve bu çalışma Avrupa'da saygın bir dergide yayınlandı" değerlendirmesinde bulundu.