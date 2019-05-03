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5 bin 400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için hünerlerini sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 5 bin 400 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergileyecek.Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler, 5 Mayıs tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek uygulamalı sınava girecek.

Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 5 bin 400 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergileyecek.
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler, 5 Mayıs tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek uygulamalı sınava girecek. Sınavı geçen gençler, Deneyap’a kabul edilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye genelindeki 81 ilde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getiriyor. Geleceğin bilim adamları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

Gençler 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde Deneyap’la buluşacak
Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap’ta ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. İlk etapta 12 ilde hayata geçecek Deneyap’ta diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak. Deneyap, 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşmuş olacak.

Jüri karşısında uygulamalı sınav
Deneyap’ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 17 Mart’ta yapılmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapacak, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlatacak. Jüri üyeleri, öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulunacak.
Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

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