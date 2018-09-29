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5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası'nda çeşitli türlerde 5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı.

5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası'nda çeşitli türlerde 5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı.
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği tarafından Konya Tüyap fuar alanında düzenlenen yarışmaya, çeşitli türlerde 5 bin 667 kuş, birinci olmak için yarıştı. 168 dalda yarışan birbirinden renkli kuşlar, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, "Bugün Konya’da 5 bin 667 adet kuşumuz var. Bu kuşlar 168 dalda yarışıyor. Yani 168 ayrı birincilik, ikincilik, üçüncülük var. Bizim esas amacımız Türkiye'de Osmanlı'dan beri süregelen kuş yetiştiriciliğini geliştirmek. Kuş yetiştiriciliği 1959 senesinde Türkiye'deki derneklerin açılımıyla daha ciddi bir tavır aldı. Biz çok güçlü bir aileyiz. Türkiye genelinde 60-70 bin civarında üyemiz var. En güzel şey, bizim her meslek grubundan üyemizin olması" dedi.
Kuş yetiştiricisi olan Fatih Beyhan ise, "Bir yıldır besliyorum. Kuşlarımızı bu tür yarışmalara getirip jürinin huzuruna sunuyoruz. Tabii ki emek vererek yetiştirdiğiniz bir kuşun beğenilmesi çok güzel bir şey. Dereceye girdiği taktirde dünya şampiyonasına katılma hakkı elde edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı

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