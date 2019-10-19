5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı

İstanbul Valiliği, 9 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında servislerle ilgili denetim verilerini açıkladı. Açıklamada okulların açılmasından bu yana polis ve jandarma ekiplerinin 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 araca 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Servislerin karıştığı yaralamalı kaza sayısının 24 olduğu, ölümlü kazanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada; “Bu yıl İstanbul’da resmi ve özel 7 bin 060 okulda, 2 milyon 819 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda, bütün kurumlarımız tam bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında 18 bin 247 servis aracı hizmet veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 024 lira para cezası uygulandı” denildi.

1 milyon 691 bin 293 lira para cezası

Açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde ise, 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandığı belirtildi. İstanbul’daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde ise 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı ifade edildi. Servis araçlarının 24 yaralanmalı kazaya karışırken, ölümlü bir kazanın meydana gelmediği belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir.”

