HABER

5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, 9 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında servislerle ilgili denetim verilerini açıkladı.

İstanbul Valiliği, 9 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında servislerle ilgili denetim verilerini açıkladı. Açıklamada okulların açılmasından bu yana polis ve jandarma ekiplerinin 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 araca 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Servislerin karıştığı yaralamalı kaza sayısının 24 olduğu, ölümlü kazanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada; “Bu yıl İstanbul’da resmi ve özel 7 bin 060 okulda, 2 milyon 819 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda, bütün kurumlarımız tam bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında 18 bin 247 servis aracı hizmet veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 024 lira para cezası uygulandı” denildi.

1 milyon 691 bin 293 lira para cezası
Açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde ise, 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandığı belirtildi. İstanbul’daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde ise 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı ifade edildi. Servis araçlarının 24 yaralanmalı kazaya karışırken, ölümlü bir kazanın meydana gelmediği belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir.”

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Bolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durduBolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durdu
Engelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet ettiEngelli belediye başkanı Hançerli sahilde yüzdü, spora davet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.