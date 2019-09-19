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5 bin 826 şehidin ismi Mihraplı Şehitler Anıtı'nda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından 15 bin 220 metrekarelik alana yaptırılan anıtı çevreleyen şehitlik duvarına 5 bin 826 şehidin isimleri işlendi - "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bugüne Bursa nüfusuna kayıtlı şehitlerin isimleri Mihraplı Şehitler Anıtı'nda yaşatılacak - Vali Yakup Canbolat: - "Ülkemizin bekası için çok bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz" - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Nasıl şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı anılarıyla büyüdüysek çocuklarımızı da bu destanlarla büyüteceğiz"

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından 15 bin 220 metrekarelik alana yaptırılan Mihraplı Şehitler Anıtı'nı çevreleyen şehitlik duvarına 5 bin 826 şehidin isimleri işlendi.

Bünyesinde şehit, gazi derneklerinin çalışma ofisleri, toplantı ve konferans salonu, kafeterya ile bir de müzenin bulunduğu Mihraplı Şehitler Anıtı, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında açıldı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Yakup Canbolat, toprakları vatan yapmak için çok bedel ödeyen bir ecdada sahip olduklarını söyledi.

Canbolat, Türklerin topraklarının yanı sıra adalet ve nizam için savaştıklarını ifade ederek, "Ecdadımız Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de hep özgürlüğü için, mazlumların sesi olmak için savaşmıştır. Ülkemizin bekası için çok bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu eserin iki amacı olduğu kanaatindeyim. Birincisi şehitlere olan minnet borcumuz ve onların hatırasını canlı tutmak. İkincisi ise yeni yetişen neslimizde kutsal değerler uğruna, vatan, millet, bayrak uğruna şehit ve gazi olma arzusunu canlı tutmak." diye konuştu.

Vali Canbolat, eserin kente kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür ettiğini belirtti.

- "Bizim inancımızda şehitler ölmez"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ecdada vefa amacıyla projelendirdikleri anıtı söz verdikleri gibi 19 Eylül Gaziler Günü'nde açtıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Tarihe bakıldığında bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanlarla karşılaştıklarını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"1071'de Anadolu'nun kapıları açıldığından bu yana, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da, şehitlik ve gazilik ruhuyla istiklal ve istikbal mücadelesi verdik. Şehitlik ve gazilik ruhunu daima diri tutarak her savaştan muzaffer olarak çıktık. Bu ruh bizde olduğu müddetçe bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacak, çocuklarımız huzur içinde yaşayacaktır. Bu ruhu kaybetmemek için biz nasıl şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı anılarıyla büyüdüysek çocuklarımızı da bu destanlarla büyüteceğiz."

Aktaş, vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını ifade ederek, "Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale’de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa’dan 5 bin asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Ben bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'mareşal' ve 'gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol da programda selamlama konuşması yaptı.

- 5 bin 826 şehidin ismi anıta işlendi

Mihraplı Şehitler Anıtı'nı çevreleyen şehitlik duvarına "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden bugüne bağımsızlık için canlarını veren Bursa nüfusuna kayıtlı 5 bin 826 şehidin isimleri işlendi.

Üzerinde ay ve yıldız bulunan anıtın da yer aldığı alanda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesine oda tahsis edildi.

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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 harbi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Valiliği Mihraplı Şehitler Anıtı

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