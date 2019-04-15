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5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Milli Mücadele’nin 100.

5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği görkemli bir törenle başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün büyüklerin çocukluk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği 4. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı. 2 gün sürecek olan şenlikte mendil kapmaca, tombik, çuval yarışı, topaç, halat çekme yarışmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Çim sahada düzenlenen şenliğe Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, KYK Elbistan Yurt Müdürü Mükremin Yücel, Tapu Müdürü İsmail Atakan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan şenliğin açılışında konuşan Elbistan Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi. Çocukları bilgisayar ve televizyon bağımlılığından bir nebze olsun uzaklaştırmak istediklerini kaydeden Firik, “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğimizin bu yıl 4.’sünü düzenliyoruz. Günümüz çocukları, gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar, tablet gibi ürünlerin başında daha çok vakit geçiriyorlar. Bununla beraber hareketsizlik, obezite ve teknolojik bağımlılık gibi birçok sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalmışlardır. Çocuklarımızı hareketsizlikten kurtarmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımızı canlandırmak, yeni nesillere aktarmak amacıyla bu şenliği düzenliyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü kurarak dede, baba ve torunu bir araya getiriyoruz. Oyunlarımızda kaybeden olmayacak. Tüm çocuklarımızı ödül kürsüsüne çıkaracağız” dedi.
Firik’in konuşmasının ardından şenliğin açılışı protokol üyeleri ile çocukların yarıştığı halat çekme oyunu ile yapıldı. Daha sonra çocuklar, oyunlar için çim sahaya dağıldı. Şenlik alanına getirilen bilyeli arabalar ile ikram edilen Osmanlı macununa da çocuklar büyük ilgi gösterdi. Protokol üyeleri topaç çevirerek çocukluk günlerine dönerken, Elbistan Alplik ve Okçuluk Okulu Kulübü de katılımcılara ok atma keyfi yaşattı.

5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı

5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı

5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı

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