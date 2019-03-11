5 bin kadına meme kanseri taraması için bir araya geldiler

İSTANBUL, (DHA)- ŞARKICI Gülben Ergen, 5 bin kadını ücretsiz meme kanseri taramasından geçirecek özel hastane tarafından kurulan merkezin açılışında, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımız 5 dakikalarını ayırarak, yarınlara umutla bakabilecek" dedi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Denizbank ile ortak bir projeye imza atarak, Kadın Kanserleri Merkezi kurdu. Farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında kurulan merkezin açılışı bugün yapıldı. 'Geç kalma, farkında ol' sloganıyla hizmet verecek olan merkezde 5 bin kadın, ücretsiz meme kanseri taramasından geçirilecek.

Açılışa katılan şarkıcı Gülben Ergen de kanser taramasının erken teşhis için önemine dikkat çekerek, "Çocuğu mutlu ederseniz, anneyi mutlu edersiniz. Çünkü o çocuk hayata annesini görerek, başlıyor. Bugün gerek Gaziosmanpaşa Hastanesi gerek Denizbank çok önemli insiyatif üstlenerek kadınlarımız için 'Geç kalma, farkında ol’ mottosuyla Kadın Sağlığı Merkezi'ni açtı. Kadınlarımız 5 dakikalarını ayırarak, sağlık taramasından geçecek ve yarınlara umutla bakabilecek. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ‘Yaşasın kadınlar’ diyorum" dedi.

'ÜLKEMİZDE KANSER SIKLIĞI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR AMACIMIZ ERKEN TEŞHİS'

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş da 'topluma sosyal fayda sağlama' amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Maalesef ülkemizde kanser hastalığının görülme sıklığı günden güne artmakta. Amacımız erken teşhisle bunun önüne geçebilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak. Bu projeye desteklerinden dolayı Denizbank’a ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

'KADINLARIMIZIN SAĞLIĞI VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise sağlıklı bir toplum ve güçlü bir geleceğin ancak sağlıklı ve güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda 2 katından fazla arttığı ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konulan ülkemizde, böylesi kritik bir konuyu sahiplenerek, kadınlarımıza bu anlamda sosyal fayda oluşturmak üzere yola çıkan Kadın Kanserleri Merkezi’ni desteklemek bizim için son derece önemli. Bu merkez, gerek işinin ehli doktorlarımız gerekse ileri düzey teknolojik donanımı ile kadın sağlığına yönelik çok önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. İlk etapta 5 bin kadınımıza sunulan tarama fırsatının yanı sıra bu çalışmadan elde edilecek veriler çeşitli kongrelerde sunulmak üzere bilimsel araştırmalara da temel oluşturacak."

Meme kanserinin Türkiye'de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde kapısını çaldığını belirten Ateş, "Yaygın görülen bir kanser türü olmakla birlikte, erken teşhiste hastalığın tedavi şansı yüzde yüzlere yaklaşıyor. Dolayısıyla kadınlarımızın meme kanseri ve düzenli tetkikler konusunda erken yaşta edinecekleri farkındalık, bu hastalığa karşı mücadelede kritik öneme haiz. Denizbank ailesi olarak kadınlarımızın sağlığı, dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından böylesine değerli bir girişimin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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