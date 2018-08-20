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5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalmak isteyen 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

KONYA'da bir firmanın deposunda bulunan 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalamaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Mehmet IŞIK, KONYA (DHA) KONYA'da bir firmanın deposunda bulunan 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalamaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden İhsan A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Biraz Allahı'n kitabın olsun çekme demesi dikkat çekti. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir şirketin deposunda meydana geldi. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri, deponun bahçesine 2 kişinin girip, bakır kablolara yöneldiğini fark etmesi üzerine polisi aradı. Depoya gelen polis ekipleri, şüphelilerden İhsan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli Rüstem D., ise saklandığı boruların içerisinde yakalandı. Şüphelilerden İhsan A., emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Biraz Allah'ın kitabın olsun çekme demesi dikkat çekti. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler İhsan A.,'nın 4, Rüstem D.,'nin ise 7 farklı suçtan sabıkası olduğu belirtildi. Şüphelilerin deponun bahçesindeki kabloları çözmeye çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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