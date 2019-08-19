Tekirdağ’da kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerindeki atıksu arıtma tesisleri de online izlenecek.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.07.2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazetede) ile; Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinin 2. maddesi; ‘(1) Bu Tebliğ, kurulu kapasitesi 5.000 metregün/gün ve üzerinde olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istasyonlarının özellikleri ile kurulumuna ilişkin usul ve esasları kapsar. (2) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ile 10.000 m3/gün aralığında olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istasyonlarının teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir’ şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası; (2) Kurulu kapasitesi 5.000 metreküp/gün ve üzerinde olan ve kurulu kapasitesi itibari ile ilk kez Tebliğ kapsamına alınan tesisler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 2 yıl içerisinde arıtma tesisleri çıkışlarına bu Tebliğ hükümlerine göre SAİS kurmakla yükümlüdür’ şeklinde değiştirilmiştir. 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinin çıkışına, Tebliğ hükümlerine uygun olarak en geç 16 Temmuz 2021 tarihine kadar SAİS kurulması gerekmektedir. Bu işletmelerin de on line takip edilmeye başlanması ile birlikte ilimizde halihazırda 8 olan SAİS’e tabi işletme sayısı yeni dahil olacak 7 işletme ile birlikte 15’e ulaşacaktır” denildi.



