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5 bin öğrenciye el yıkama alışkanlığı kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa Dünya El Yıkama Günü kapsamında el yıkama alışkanlığı kazandırılacak.Zeytinburnu Belediyesi ve bir üniversite hastanesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi”nin 3.

Zeytinburnu’nda 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa Dünya El Yıkama Günü kapsamında el yıkama alışkanlığı kazandırılacak.
Zeytinburnu Belediyesi ve bir üniversite hastanesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi”nin 3. yılında çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimlere devam edildi. Zeytinburnu Şehit Ömer Can Katar İlkokulunda düzenlenen eğitime Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Dünya El Yıkama Günü kapsamında düzenlenen projede, 14 okulda 5 binden fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

"Hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor"
Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır. Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar. Biz de Dünya El Yıkama Günü sebebiyle Zeytinburnu’muzdaki tüm ilkokullarda öğrencilere el yıkama seti hediye ediyoruz. Aynı zamanda uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyorlar ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyeye düşürüyor” dedi.

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