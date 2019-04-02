5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 30 yıldır taş yontma ve süsleme işi yapan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, Fırat Nehri kıyısından topladıkları 5 bin renkli taş ve mermer parçaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi için işlemeye başladı. Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.

Kentte 30 yıldır taş yontma ve süsleme ustası olan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, küçük mermer taşlarını bir araya getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini işliyor. Fırat Nehri kenarında topladıkları renkli taşlar ve kerpetenle kırdıkları mermer parçaları ile sanat eserleri ortaya koyan ustalar, milimetrik ölçülerde 5 bin mermer taşı bir araya getirerek, mozaik portreyi yapmaya başladı.Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.

Taş süsleme ve mozaik sanatının, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğunu belirten Müslüm Çobanoğlu, "Bu sanatı yeni nesillere aktarmak amacıyla daha önceleri kurslar açılıyordu; ama son yıllarda bu kurslarda açılmayarak, bu meslek yok olmaya yüz tutuyor. Şanlıurfa'da bu işi yapan çok az sayıda kişi kaldı. Bölgemiz tarihi açıdan mozaik konusunda oldukça zengin bir yer ama bu işi yapan kimsenin kalmaması bizleri çok üzüyor. Bu meslekten kopamadığımız için Fırat Nehri kenarından binbir zahmetle topladığımız renkli taşlarla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yapmaya çalışıyoruz. Kerpetenle kırdığımız bu küçük taşlarla portrenin gölgesini, ışığını vererek taşları yerleştiriyoruz. Bazen bir taşı yerine uygun hale getirmek ve yerine yerleştirmek 20 dakikamızı alıyor. Yaklaşık 5 bin parça mermeri tek tek kesip yerleştiriyoruz. Onun için bayağı emek ve zaman harcanıyor. İnşallah bu tabloyu Cumhurbaşkanı'mıza hediye etme imkanını buluruz" diye konuştu.

El emeği ile yaptıkları eserlerin ortaya çıkmasıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Halis Demir ise "Bu sanatla uğraşan kimsenin olması en çok bizi etkileyen sorunların başında yer alıyor. Bu işi yaparken insanın ruhu dinleniyor. İş bittikten sonra ise inanılmaz derecede insan mutlu oluyor. Belki yaptığımız bu iş şimdilerde değer görmüyor ama yıllar geçtikçe ne kadar önemli bir iş yaptığımız ortaya çıkacaktır. Bu mesleğin unutulmaya yüz tutmaması için yeni kursların açılmasını istiyoruz. Başladığımız bu tabloyu da en kısa sürede bitirip Cumhurbaşkanı'mıza hediye etmek istiyoruz" dedi.