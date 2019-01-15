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5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Mehmet Düngüllü (61), eski eserlere duyduğu ilgi sonrası aralarında 300 yıllık eserlerin de bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu.

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Mehmet Düngüllü (61), eski eserlere duyduğu ilgi sonrası aralarında 300 yıllık eserlerin de bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu. Evinin girişinde bu eserleri sergileyen Mehmet Düngüllü, Koleksiyon gibi gelen giden görsün nesilden nesile aktarılsın diye topladım dedi. Beykonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihi eserler ve eski eşyalara duyduğu ilgiyi hobiye dönüştürdü. Atalarından kalan eski eserleri evinin bir bölümünde toplamaya başlayan Mehmet Düngüllü, bugüne kadar aralarında 300 yıllık arı kovanının da bulunduğu yaklaşık 5 bin parçalık etnografik eser koleksiyonu oluşturdu. 101'İ TESCİLLENDİ Eserler arasında 300 yıllık ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 yıllık el dokuma halılar, 100 yıllık ağaç sofra, 200 yıllık okka, Osmanlı'da ağırlık ölçümünde kullanılan okka, ilk elle çevrilen gramofon ve çeşitli taş plaklar, gaz yağıyla yanan ocak ve idare fenerleri, kabzası altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 60 yıllık daktilo, 200 yıllık kavrulmuş kahveyi soğutan kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101'ine Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' verildi. 'KESİNLİKLE SATILIK DEĞİL' Mehmet Düngüllü, babasından kalma lokantayı işlettiği 1967- 1989 döneminde eserleri burada sergilediğini anlattı. Daha sonra bu eserleri ailesinin rızasıyla evin giriş katında sergilemeye başladığını anlatan Mehmet Düngüllü, Tarihe duyduğum ilgi dolayısıyla bu eserleri dedelerimiz, ninelerimiz, eş- dost sayesinde topladım. O zaman lokanta işletiyordum. Turistlerin ilgisini çeksin diye dükkanımızın önüne koyuyorduk. 'Satılık mı' diye soruyorlardı. Kesinlikle satılık değil, biz bunu tarihi yaşatmak için, tarihe duyduğumuz ilgi nedeniyle bir araya getiriyoruz. Koleksiyon gibi gelen giden görsün nesilden nesile aktarılsın topladım dedi. 'MÜZEDE OLMAYAN MALZEMELER BURADA BULUNUYOR' Mehmet Düngüllü'nün evini ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de Ev demek yanlış olur, müze. Özel gayretleriyle çok güzel bir mekan oluşturmuş. Tarihi geleceğe taşıma noktasında geçmişte kullanılan eşyaların, malzemelerin gelecek nesillere tanıtılması noktasında güzel bir mekan oluşturmuş. Güzel eserler toplamış. Birçok müzede olmayan malzemeler burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup, gelecek nesillere ulaştırılmasında gayret sarf ettiği için kendisine teşekkür ediyorum diye konuştu.

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