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5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde tarihe ilgi duyan çiftçi Mehmet Düngüllü (61), aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu.

5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde tarihe ilgi duyan çiftçi Mehmet Düngüllü (61), aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu. Evinin girişinde bu eserleri sergileyen Düngüllü, "Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesile aktarılsın diye topladım" dedi.
Beykonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihi eserler ve eski eşyalara duyduğu ilgiyi hobiye dönüştürdü. Atalarından kalan eski eserleri evinin bir bölümünde toplamaya başlayan Düngüllü, bugüne kadar, yaklaşık 5 bin parçalık etnografik eser koleksiyonu oluşturdu.
101'İ TESCİLLENDİ
Eserler arasında 300 yıllık ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 yıllık el dokuma halılar, 100 yıllık ağaç sofra, 200 yıllık okka, Osmanlı'da ağırlık ölçümünde kullanılan okka, ilk elle çevrilen gramofon ve çeşitli taş plaklar, gaz yağıyla yanan ocak ve idare fenerleri, kabzası altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 60 yıllık daktilo, 200 yıllık kavrulmuş kahveyi soğutan kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101'ine Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' verildi.
'KESİNLİKLE SATILIK DEĞİL'
Mehmet Düngüllü, babasından kalma lokantayı işlettiği 1967- 1989 döneminde eserleri burada sergilediğini anlattı. Daha sonra bu eserleri ailesinin rızasıyla evin giriş katında sergilemeye başladığını aktaran Düngüllü, "Tarihe duyduğum ilgi dolayısıyla bu eserleri dedelerimiz, ninelerimiz, eş- dost sayesinde topladım. O zaman lokanta işletiyordum. Turistlerin ilgisini çeksin diye dükkanımızın önüne koyuyorduk. 'Satılık mı?' diye soruyorlardı. Kesinlikle satılık değil, biz bunu tarihi yaşatmak için, tarihe duyduğumuz ilgi nedeniyle bir araya getiriyoruz. Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesile aktarılsın diye topladım" dedi.
'MÜZEDE OLMAYAN MALZEMELER BURADA'
Düngüllü'nün evini ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de "Ev demek yanlış olur; müze. Özel gayretleriyle çok güzel bir mekan oluşturmuş. Tarihi geleceğe taşıma noktasında geçmişte kullanılan eşyaların, malzemelerin gelecek nesillere tanıtılması noktasında güzel bir mekan oluşturmuş. Güzel eserler toplamış. Birçok müzede olmayan malzemeler burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup, gelecek nesillere ulaştırılmasında gayret sarf ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu5 bin parçalık eski eser koleksiyonu oluşturdu

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