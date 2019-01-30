5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da bu akşam başlayacak Winterfest- 2019 için 5 bin üniversite öğrencisi bölgeye akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken, teleferik ve telesiyej önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'nın kış turizmi merkezi Uludağ'da 30 Ocak- 4 Şubat tarihmeri arasında düzenlenecek Winterfest- 2019'a katılmak isteyen 5 bin üniversiteli genç, festivale saatler kala bölgeye akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluşturan üniversite öğrencileri, kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Otellerde de doluluk yüzde 100'e ulaştı, oda bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Uludağ'a festival için geldiğini belirten üniversite öğrencisi Rukiye Demir, "Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Uludağ'a Winterfest için geldim. Aşırı bir kalabalık var ama ortam çok güzel" dedi.

Bölgedeki otellerin festival kapmasında yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Alkoçlar Otel Müdürü Erçin Yalçın da, "Bugün festival kapsamında 5 bin üniversite öğrencisi geldi. Otellerde doluluklar yüzde 100'e ulaştı. Şubat ayının sonuna kadar da böyle devam etmesi bekleniyor. Şu anda çok güzel bir yoğunluk var. Pistlerde adım atacak yer yok" diye konuştu.

Festival öncesi Uludağ'da kar kalınlığı 147 santimetre ölçülürken, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 3 derece olduğu kaydedildi.