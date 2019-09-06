5 bin üniversiteli organ bağışı için Edirne’de kamp kuracak

‘Uluslararası organ bağışı öğrenci kampı’ ilk kez 4-6 Ekim 2019 tarihlerde Edirne’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’de organ bağışı farkındalığının arttırılması, organ naklinin gelişimine katkı sağlanması ve bağışın önemine dikkat çekilmesi adına; alanında önemli isimlerin bir araya gelerek hayata geçirdiği İstanbul Organ Nakli Derneği; önemli bir projeye imza atıyor. Ulusal ve uluslararası 5 bin üniversitelinin katılacağı çadır kampı Edirne Merkez Bosnaköy mevkiinde kurulacak ve birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, “Organ bağışı ve nakli konusunda başta hekim ve hastalar olmak üzere toplumun tüm katmanlarını bilgilendirmek ilk amacımızdır. Bu anlamlı yolda üniversitelilerle yapılacak tüm işbirliği ve çalışmaları son derece önemsiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tuncer, “Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni ve enerjisi yüksek projeler üretmek, öğrenciler ile birlikte çalışmak ve verimli işler ortaya koymak adına; 4-6 Ekim tarihlerinde dünyada ilk defa uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımı ile farkındalık festivalini hayata geçireceğiz. Çalışma, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve 4 üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek. Öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde yürütülen hazırlıklar sonucunda 6 farklı ülkeden 600 civarı yabancı uyruklu öğrenci ile birlikte kampa toplam 5 bin öğrenci beklenmektedir.

Kayıtlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. Bu sayı azımsanmayacak kadar yüksek ve bazı illerimizin nüfusu kadar insandan bahsediyoruz. Dernek olarak bu ve bunun gibi projeler ile bağışçı sayısında artış görülmesi en büyük hedefimiz olacak, gençler bu konudaki en büyük güvencemizdir” dedi.