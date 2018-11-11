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5 bin yıllık kılıçlar Malatya'da 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

MALATYA'da Arslantepe Höyüğü'ndeki eski kerpiç saray yapısında 42 yıl önce gerçekleştirilen kazılarda  ortaya çıkarılan ve tarihleri 5 bin yıldan öncesine kadar giden kılıçlar, dünyanın bulunabilen en eski kılıçları olma özelliğini taşıyor.  1976 yılında ortaya çıkarılan, bulunduğu dönem sarayla yaşıt olduğu belirtilen ve o dönem pek kabul görmeyen ancak 2000'li yıllarda geliştirilmiş yöntemlerle yapılan analizlerle 'dünyanın en eskisi' olduğu kanıtlanan kılıçlar, Kernek Meydanı'nda bulunan Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Arslantepe Höyüğü'ndeki eski kerpiç saray yapısında 42 yıl önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan ve tarihleri 5 bin yıldan öncesine kadar giden kılıçlar, dünyanın bulunabilen en eski kılıçları olma özelliğini taşıyor.

1976 yılında ortaya çıkarılan, bulunduğu dönem sarayla yaşıt olduğu belirtilen ve o dönem pek kabul görmeyen ancak 2000'li yıllarda geliştirilmiş yöntemlerle yapılan analizlerle 'dünyanın en eskisi' olduğu kanıtlanan kılıçlar, Kernek Meydanı'nda bulunan Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, o dönem bulunup müzelerinde sergilenen kılıçların dünyanın en eskisi olduğunu söyledi. Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilgiler aktaran Şişman, şunları söyledi:

"Arslantepe, milattan önce 5 bin yıl milattan sonra 11'inci yüz yıla kadar yerleşim gören bir yer. Kalkolitik dönemden Gelişkin döneme kadar bir geçmişi var. Öncelikli olarak 1976 yılında yapılan kazılarda özellikle kerpiç saray bölümünde 9 adet kılıç, 12 adet mızrak bir odada bulundu. Daha sonra yapılan incelemelerde bu eserin daha önceki dönemlerden bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Çatal Höyük'te bulunan eserler milattan önce 2400 yılına ait eserler. Bizim burada sarayda bulunan kılıçlar ise milattan önce 3300 yılları civarına ait oldukları için yaklaşık arada bin yıllık bir fark oluşuyor. Uzmanlar bunun dünyada bulunabilen en eski kılıç olduğunu vurguluyorlar. Kılıçlardan biri özellikle arsenikli bakırdan yapıldığı ve dikkat çeken en önemli yönü ise kabzasındaki gümüş katmanların oluşu. Bunu o dönemin özellikli bir aleti haline getiriyor, bu kılıcın başka bir özelliği ise savaşta kullanılan bir kılıç değil tören kılıcı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu da gücü simgelediği varsayılıyor. Kılıcın bu yönüyle de dünyanın en eski kılıcı olduğu kabul ediliyor."

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