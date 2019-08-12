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5 bin yıllık tuz mağarasında Kurban Bayramı yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan tuz mağarası, bayram tatilini değerlendiren vatandaşlarca ziyaret ediliyor

Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan tuz mağarası, bayramda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağaranın, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor. Mağara, içinde açılan sergilerle sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Bayram tatillerinde ise ziyaretçi sayısı artan mağarada yoğunluk yaşanıyor.

Tuz mağarası ziyaretçilerinden Emre Ada, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmek için Çankırı'ya geldiğini söyledi.

Daha önce de tuz mağarasına geldiğini ancak buranın yatırımlarla yeni bir çehre kazandığını belirten Ada, Çankırı tuzunu da çok sevdiğini ifade etti.

Mağarayı ziyaret eden Gülşah Ceylan da ilk defa tuz mağarasına geldiğini belirtti.

Böyle bir mağarayı gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini dile getiren Ceylan, "Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Havası insanların ciğerlerini temizliyor." dedi.

- "Tuz mağarası yeteri kadar tanıtılmıyor"

İstanbul'dan Çankırı'ya gelen Gülbahar Demirel de Çankırılı olduğunu ancak ilk defa tuz mağarasını gezdiğini söyledi.

Mağaranın havasını çok beğendiğini, burayı mutlaka herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Demirel, "Ancak tanıtım yönünde eksikliği var. Böyle bir değerin tanıtılması yapılmıyor. Ben sadece nefes alıp vermek için geldim. Kesinlikle fayda eden bir şey. Odam için de tuzdan yapılmış tuz lambası alacağım." diye konuştu.

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çankırı Hitit kurban bayramı Tatil tuz mağarası

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