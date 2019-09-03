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5. Bodrum Sanat Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:42 | Son Güncelleme

Çalıştayda, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla canlı performans gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapılan resimlerin bir sağlık kuruluşuna hediye edileceği 5. Bodrum Sanat Çalıştayı'nda, kadına yönelik şiddete de dikkati çekmek için canlı performans gerçekleştirildi.

İzmir Seba Sanat Galerisi tarafından Bitez Mahallesi'nde bir otelde, ikisi yabancı 40 ressamın katıldığı çalıştay başladı.

Otel bahçesinde bir araya gelen farklı illerin katılımcı ressamları, çeşitli boya ve teknikler kullanarak, kadın temasının öne çıkarıldığı çalışmaları tuvallere yansıttı.

Dans eşliğinde yere serilen beze soyut resim çizen 3 ressam ise kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Çalıştayın sanat yönetmeni Seba Uğurtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ressamların çalıştayda yapacağı tüm eserlerin bir sağlık kuruluşuna hediye edileceğini ifade etti.

Katılımcı ressamların eserlerinde kadına uygulanan şiddetin dile getirdiğine işaret eden Uğurtan, "Sanatçılarımız, kadının dünyada bir renk olduğunu, bir ışık olduğunu, sevgi olduğunu anlattılar. Sakın bu renkleri kaybetmeyin." dedi.

Ressam Funda Alkan Cumbul da ortaya koydukları eserlerinde ışık gibi yansıyan kadını renk olarak nitelediklerini belirtti.

Kadın eğitiminin önemine işaret eden ressamlardan Elvan Dok ise eğitimli kadınının şiddetten uzak duran çocuklar yetiştirebileceğine dikkati çekti.

Katılımcı ressamlardan Afet Yayla da çalıştayda ortaya konulan eserlerin kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturacağına inandığını kaydetti.

Çalıştay, düzenlenecek dostluk gecesindeki sergiyle perşembe günü sona erecek.

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