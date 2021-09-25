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  4. 5 büyük zincir marketteki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

5 büyük zincir marketteki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

25.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gıdada fahiş fiyat iddiaları konusunda 5 zincir marketi işaret ederek "bunların üzerine üzerine gideceğiz" açıklamasının ardından, Ticaret Bakanlığı, bu zincir marketlerin ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildiğini açıkladı.

5 büyük zincir marketteki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 5 büyük zincir markette, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıdada fahiş fiyat iddiaları konusunda 5 zincir marketi işaret etmiş ve Ticaret Bakanlığı'nın "gerekli operasyonları yapacağını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD'ye giden ve Perşembe günü New York'ta gazetecilere konuşan Erdoğan, "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti.

Erdoğan, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz... Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir, hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başladı. Bim hisseleri yüzde 1.6 düşerken, Migros açılışta yüzde 4.7, Carrefoursa yüzde 2.8, Şok yüzde 1.7 değer kaybetti.

Bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

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