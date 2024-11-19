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  4. 5 çete çökertildi! Jandarma 9 ilde düğmeye bastı: 99 kişi tutuklandı

5 çete çökertildi! Jandarma 9 ilde düğmeye bastı: 99 kişi tutuklandı

19.11.2024 13:23
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9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. KUYU-40 operasyonlarında yakalanan 130 kişiden 99'u tutuklandı.

5 çete çökertildi! Jandarma 9 ilde düğmeye bastı: 99 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-40 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik “KUYU-40” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 130 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 99’u tutuklanırken 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
jandarma
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