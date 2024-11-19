5 çete çökertildi! Jandarma 9 ilde düğmeye bastı: 99 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-40 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik “KUYU-40” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 130 şüpheli yakalandı.
Yakalananlardan 99’u tutuklanırken 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “KUYU-40” operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2024
—99’u tutuklandı.
—31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok!… pic.twitter.com/8LJyqgMF61