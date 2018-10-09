5 çocuğa cinsel istismardan 76 yıl hapsi istendi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 5 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırarak götürdüğü ıssız yerlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Oktay Ş.'nin (53) 76 yıla kadar hapsi istendi.

İspir'de yaşayan M.B., 2 Şubat 2018'de İspir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu Y.B.'nin (11) tanımadığı bir erkek ile telefonla görüşüp, sosyal medya üzerinden yazıştığını, bu durumu oğlunun kendisinden sakladığını belirterek, bu kişiden şikayetçi oldu. Babanın şikâyeti üzerine Y.B. ile konuşan polisler, telefon ve sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin Oktay Ş. olduğunu belirledi. Uzun süredir görüştüğü Oktay Ş. ile R.K. (17), ağabeyi Y.B. (14) , F.T. (11) ve M.A.Ç.'nın (11) de konuştuğunu belirtti.

Tek tek ifadelerine başvurulan çocuklar, Oktay Ş.'nin istismarını anlattı. Çocuklardan F.T., Oktay Ş.'nin kendisini Dap olarak bilinen bölgeye götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Oktay Ş. ile tanıştıktan sonra yiyecek alıp önce İspir Kalesi'ne ardından da Dap bölgesine gittiklerini belirten R.K. ise "Burada bana istismarda bulundu" dedi.

5 erkek çocuğun anlattıkları ve ailelerinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Oktay Ş., 9 Şubat 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu. Oktay Ş. hakkında Savcı Mustafa Kemal Gül tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oktay Ş. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Savcı Mustafa Kemal Gül, Oktay Ş.'nin R.K.'ya yönelik eyleminden 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar, diğer 4 çocuk için ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı Gül, "Mağdurların ifadeleri ve şüphelinin itirafları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin mağdur çocukları cinsel istismar maksadıyla tenha yerlere götürdüğü veya bu yolda teklif yaptığı, tenha yerlerde istismar fiillerinde bulunduğu, çocukları ikna edebilmek için onlara yiyecek aldığı ve para verdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" dedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Oktay Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Çocukların rahat şekilde ifadele verebilmeleri için yargılama kapalı yapıldı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

