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5 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan esnaf, "Burası zor" dedi tahliyesini istedi

18.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen iğrenç olayda, 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen esnaf tutuklandı. 'Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan cezalandırılması talep edilen esnaf, savunmasında suçlamaları reddederek "7 aydır tutukluyum, burası çok zor bir yer. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

5 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan esnaf, "Burası zor" dedi tahliyesini istedi

12 yaşından küçük 5 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan tutuklanan esnaf, mahkemedeki savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek,"Burası çok zor bir yer" diyerek tahliyesini talep etti.

Olay, 7 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi. Baba T.B.’nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikâyette bulundu. Yapılan şikâyet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.’nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BURASI ZOR" DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Hakkında ’12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar’ suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, tutuklu sanık S.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Ailelerin yalan söylediği apaçık bellidir, çelişki ifade vermektedirler. Yedi aydır tutukluyum, burası çok zor bir yer. H.B. ve E.N. kamera kayıtlarında dahi gözükmemektedir. Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu an dükkanım çalışmıyor ve taşlanmış olurdu. Mağdurların yalan beyanları dikkate alınmayarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın mağdur E.N.’ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatini istedi. Aynı zamanda savcı, sanığın diğer mağdurlardan Z.G., A.S.A., H.B. ve E.K.’ye karşı öpme ve özel bölgelerini elleme suretiyle yaptığı eylemler sebebiyle ’Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma talep etmesi üzerine sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli

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