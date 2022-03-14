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  4. 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazada suç 'çam'a atıldı! Aileler isyan etti

5 çocuğun hayatını kaybettiği kazada suç 'çam'a atıldı! Aileler isyan etti

14.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu 2’si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuklu sanıklar ve avukatları olayda çam ağacını sorumlu tutunca aileler duruma adeta isyan etti.

5 çocuğun hayatını kaybettiği kazada suç 'çam'a atıldı! Aileler isyan etti

11 Ekim 2021’de İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana daldı. Olayda ikiye bölünen servis aracında 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları, çocukları ölen ve yaralanan aileler ile avukatları katıldı.

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AVUKATTAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan Adalettin Ş.’nin avukatı, kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hızın da kazada etkili olduğunu, ancak kazada ölüm ve yaralanma olayının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu ileri sürdü. Savunmada ayrıca yolun yeni yapıldığı ve yolun ormanlık alana yakın yapılmasından dolayı çam ağacının kesilmediği için bu kadar ölüm olduğunu iddia eden savunma avukatı tahliye talebinde bulundu.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen servis aracının sahibi İsmail D. ve avukatı ise aracında emniyet kemeri takma zorunluluğunun olmadığını, emniyet kemeri takılmış olsa da belki ölümlerin yine olacağını öne sürdüler. Duruşmanın ardından şoför Adalettin Ş.’nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

AİLELER KARARA İSYAN ETTİ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve olayda hayatını kaybeden Melisa Demirel’in babası Fatih Demirel, duruma tepki gösterdi. Demirel, “Beklediğimiz sonuç çıkmadı. Çocuklarımızın katilleri resmen elini kolunu sallayarak acılı ailelerin önünde geziyor. Adalet yerini bulur diye beklerken, çama ve çalıya suç bularak adamlar elini kolunu sallayarak gitti. Milli Eğitim dahil diğer suçlular burada yok. Bizi konuşturmadılar” dedi.

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"ÇAM AĞACININ DA CANI SIKILMIŞ HERALDE"

Demirel, gazetecilerin ’Çam ağacına nasıl suç buldular?’ sorusuna ise “Araç yoldan çıkmış, çam ağacının da canı sıkılmış herhalde çocukları onlar öldürmüş. Yani çam ağacı olmazsa ölüm bu kadar olmazmış” yanıtını verdi. Demirel yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşadıklarını da sözlerine ekleyerek, olayın yeniden incelenmesini ve sorumlu olarak gördükleri Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinde davada yargılanmalarını istedi.

DOSYA ADLİ TIP'A GİDECEK

Bir başka acılı ailelerden kazada yaralanan Hakan Tek’in annesi Fadime Tek ise, yapılan savunmalara tepki göstererek, “Bizi tahliye edin bizim suçumuz yok dediler. Trafik kazası olunca ölümden sayılmıyormuş. Ben evde Hakan’ıma ne diyeceğim, ‘oğlum tahliye oldu mu’ diyeceğim. Buna bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.
Öte yandan, dava dosyasının Adli Tıp’a gönderileceği ve emniyet kemeri konusunun detaylı şekilde araştırılacağı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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