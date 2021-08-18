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  4. 5 çocuk babası müzisyenin 14 yaşındaki kuzenine yaptığı mide bulandırdı

5 çocuk babası müzisyenin 14 yaşındaki kuzenine yaptığı mide bulandırdı

18.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz yanıt aldığı amcasının kızı ortaokul öğrencisi F.D.’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (37), delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kriminal polis laboratuvarı raporunda F.D.’nin elbiselerinde sperm örneklerine rastlanınca küçük kızın ailesinin avukatı, M.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 çocuk babası müzisyenin 14 yaşındaki kuzenine yaptığı mide bulandırdı

Olay, 11 Haziran'da merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce, şiddet uyguladığı biri dini nikahlı, iki eşi tarafından terk edilen 5 çocuk babası müzisyen M.D., anne ve babasıyla aynı mahallede oturan amcasının evine gidip, 14 yaşındaki F.D.’yi kendisine istedi. F.D.'nin babası M.D., kızının çocuk yaşta olduğunu belirterek, yeğenine olumsuz yanıt verdi.

KIZINI GÖNDERİP, OYUN OYNAMA BAHANESİYLE EVE GETİRTTİ

Birkaç gün sonra M.D., aynı yaşta olan kızını F.D.’nin yanına gönderdi. M.D.’nin kızı, F.D.’yi alarak oyun oynamak için evlerine getirdi. M.D., burada kuzeni F.D.'ye istismarda bulundu. Eve gidip başından geçenleri anlatan F.D., ailesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından M.D., gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri F.D.’ye ait kıyafetler ise incelenmek üzere el koydu. İfadesi alınan M.D., delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölge kriminal polis laboratuvarında kıyafetler üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Raporda, F.D'ye ait kıyafetler üzerinde sperm örnekleri bulundu. Raporun çıkmasının ardından F.D.’nin ailesinin avukatı, M.D. hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

"DOKTOR OLMA HAYALLERİMİ YIKTILAR"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan F.D., "Bana elbiselerini çıkaracaksın dedi. Ben çıkarmıyorum ne hakla dedim. Bana yapmazsan seni döverim dedi. Ben yine de çıkarmadım. Sonra bana tekme tokat vurmaya başladı. Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı. İmdat dedim, bana tecavüz ediyor dedim. Sesimi kimse duymadı. Beni dövdü sırtıma, ayağıma ve koluma sopayla vurdu. Yumruk atarak dudaklarımı kan içerisinde bıraktı. Ceza almasını istiyorum. Bana yaptığını başkasına da yapar. İki eşi vardı, onları her gün dövüyordu. 5 çocuk babası zaten en fazla 25-30 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Bunun onun yanında kalmasını istemiyorum. Bugün bana yaptı, yarın başka kızlara da yapar. Hayalim doktor olmaktı. Onlar benim hayallerimi yıktılar. Babam onlara ‘kızım senin oğlunla evlenecek yaşta değil’ dedi. ‘Ben kızımı vermiyorum’ dedi. Israrla babama ‘vereceksin’ dediler. Yine ‘vermiyorum’ dedi babam. Benim hayatımı, geleceğimi ve hayallerimi yıktı" diye konuştu.

"KIZIMI 14 YAŞINDA KİMSEYE VERMEM"

F.D.’nin babası M.D. ise, "Geldiler, kızımı istediler ama 14 yaşında oğlu da 37 yaşında. Ben buna karşıyım kesinlikle, çocuğum daha ortaokulu okuyor. Henüz liseye dahi geçmedi. Bunlar istediler, ne yaptılarsa ben vermedim. Olayın ardından ben polisi aradım. Olay yeri inceleme ekibi geldi, yukarıya çıktılar bu kızın elbiselerini aldılar. Yataktaki bulguları topladılar. Bütün raporlar da çıktı” ifadelerini kullandı.

Kızının hayallerini bitirdiklerini belirten M.D., “Önce Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Bu hakkımızı kimseye bırakmasınlar. Kızımın hayatını bitirdiler. Kızım daha okula dahi gitmek istemiyor. Daha önce doktor olmak istiyordu. Hürriyetinden alıkoydular, hayatını bitirdiler. Ben çocuk geline karşıyım, kızımı 14 yaşında kimseye vermem. Hem kanunen hem de babalık hakkımı kullanarak kesinlikle kızımı vermem. Yüce adalet hakkımızı yerde bırakmasın" dedi.

(DHA)

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tecavüz cinsel istismar Diyarbakır
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nasıl bir sapıkliktir bu.
ne güzel ya. delil olsada serbest. şimdi aileyi tehdit ederler, kendi rızamla dedirtirler ve hop tecavüzcü serbest
Helal olsun böyle babaya ne akraba demiş vermiş ne de kızın yaşadıklarını görüp namus davası diye kızına zarar vermiş. Ama kızım o adamın seninle ilgili düşünceleri belli niye gidiyorsun ki yazık değilmi sana bırak onlara gitmeyi gerekiyorsa muhebbeti azaltacaktınız...

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