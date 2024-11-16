5 çocuk yanarak hayatını kaybetmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahinur Özdemir Göktaş'a sert çıktı: 'Bakanlık nasıl alamadı o çocukları'

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş, evde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan’ın da kağıt toplayıcılığı yaptığı ve uyuşturucu kullandığı, baba Hakan Akcan'ın ise pek çok suçtan kaydı olduğu ve hapis yattığı ortaya çıkmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'de yaşanan bu facia geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda gündeme geldi. Oda TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden bazı isimlere “Bakanlık nasıl alamadı o çocukları?” sözleriyle sert çıktı.

O GÖRÜNTÜLER PARTİDE TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Rümeysa Kadak’ın Oxford Üniversitesi mezuniyeti için pasta kesimine ait görüntüler de AK Parti içinde tepkilere neden olmuştu.

ŞEBNEM BURSALI PAYLAŞTI

O anları ise AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı paylaşmıştı.