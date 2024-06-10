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  4. 5 daire sahibi abla - kardeşin evi görenlerin midesini bulandırdı: 3 kamyona anca sığdı!

5 daire sahibi abla - kardeşin evi görenlerin midesini bulandırdı: 3 kamyona anca sığdı!

10.06.2024 14:04
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Bursa'da bir apartmandan kötü kokular gelmeye başlayınca belediye ekipleri harekete geçti. Kokunun yayıldığı dairenin ev sahipleri kapıyı açmakta uzun süre direndi. Kapı nihayet açıldığında ise evden 3 kamyon çöp çıktı. Evin hali de bina sakininin anlattıkları da ağızları açık bıraktı.

5 daire sahibi abla - kardeşin evi görenlerin midesini bulandırdı: 3 kamyona anca sığdı!

Çöp evde yaşayan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri çöp dolu evi tulum ve maske ile zor boşalttı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, kötü kokuların yayıldığı daireye gidince ev sahipleri tarafından kapı açılmadı. Ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine polis çağrıldı.

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İKNA ETMEK ZOR OLDU

Polis ve ekipler evde kalan S.H. ve kardeşi S.H.'yi uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardı. Binada yaşayan diğer apartman sakinleri ise zaman zaman evlerinde ayrılarak, yakınlarının yanında kaldığını ifade etti.

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3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evi boşaltmak ve temizlemek isteyen ekipler, tulum ve maske yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Öte yandan, çöp evden kalan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi.

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Bina sakini Mehmet Topuzoğlu 20 yıldır çöp ev olarak kullandıklarını ifade ederek şöyle devam etti ,"İki kardeş bunlar. Küçük kardeşinin akli dengesi yerinde değil. Her sabah kalkıyor ve sokaktan çöp toplayarak eve taşıyor. Sorunca da 'plastikleri eritmek için topluyoruz' diyorlar. Evi çöp ev yaptılar. Evde 10 tane kedi besliyorlar. Maddi durumları da iyi. 20 yıldır çöp ev olarak kullanıyorlar. Hem böcek var hem evi ilaçlanmasına izin vermiyorlar" dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa çöp çöp ev
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