HABER

5 dakika arayla "alo" dedirterek dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'de dolandırıcılar, telefonla aradıkları 75 yaşındaki kadının 7 bin lirası ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını aldı - Dolandırılan Bedriye Şimşek: "Telefondaki kişi telefon hep açık kalsın dedi. 5 dakika arayla 'alo' demem istendi. Telefon akşama kadar açık durdu"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 75 yaşındaki Bedriye Şimşek'in 107 bin liralık altın ve parasını aldı.

Alınan bilgiye göre, Turhan Bey Mahallesi'ndeki tek katlı evinde hasta oğluyla yaşayan Şimşek'i ev telefonundan arayarak kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bankadaki hesabından bir miktar parasının teröristler tarafından alındığını söyledi.

Evinde bulunan tüm para ve altınların teslim edilmesi gerektiğine inanan Şimşek, 7 bin lira para ile yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın takılarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi aradı.

Başından geçenleri gazetecilere de gözyaşları içinde anlatan Şimşek, telefonla arayan kişinin polis olduğunu ve oğlunun ile kendinin kimlik bilgilerini, hatta ev adreslerine kadar söylemesi üzerine korku yaşadığını belirtti.

Daha sonra telefondaki kişinin tekrar arayarak yanında savcı ve hakim olduğunu söylediğini ve onlarla da görüştürdüğünü ifade eden Şimşek, "Telefonda bana 'Teyze şimdi altınlarını, paralarını bize emanet edeceksin, biz polisiz' dedi. Ben de neden onlara vereceğimi sorunca, beni koruma altına alacaklarını söylediler." diye konuştu.

- "Beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler"

Telefondaki kişinin "telefon hep açık kalsın" şeklinde talimat verdiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"5 dakika arayla 'alo' demem istendi. Telefon akşama kadar açık durdu. Kapattırmadılar bana telefonu. Telefondaki kişi bana, 'şimdi savcılar gelecek. Adresini verdik. Arabayla gelen kişilere kapıyı açacaksın içeri girecekler parayı almaya. Paralarını, altınlarını vereceksin biz burada milletin malını koruyoruz. Sana biz iyilik yapıyoruz' dedi. İtiraz edince beni ve oğlumu cezaevine göndermekle tehdit ettiler. Korkudan sersemledim ve yere düşüp başımı koltuğun kenarına vurdum. Sonunda para ve altınların olduğu torbayı teslim ettim."

Şimşek, suçluların bulunmasını ve altınlarının kendisine teslim edilmesini istedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kalpten esinlenilip, elektrik üreten sistem geliştirildiKalpten esinlenilip, elektrik üreten sistem geliştirildi
Gazeteci Turgay Murtezaoğlu anısına 'Sakal Baba' fotoğraf sergisiGazeteci Turgay Murtezaoğlu anısına 'Sakal Baba' fotoğraf sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dolandırıcı Edremit

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

İstanbul'da havadan trafik denetimi

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Muskacı dehşeti!

Muskacı dehşeti!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.