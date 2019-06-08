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5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir elektrikçiye giren yüzleri maskeli hırsızlar, 5 dakikada 25 bin lira değerinde malzeme çaldı.

Haber: Alper KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - SANCAKTEPE'de bir elektrikçiye giren yüzleri maskeli hırsızlar, 5 dakikada 25 bin lira değerinde malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde bulunan bir elektrikçinin önüne kapalı kasa minibüsle gelen 7 şüpheli, iş yerinin kepenklerini kırdı. İş yerinden içeri giren yüzü maskeli şüpheliler 5 dakikada çok sayıda kablo ve malzemeyi araçlarına yükledi. Yaklaşık 25 bin lira değerindeki malzemeleri çalan hırsızlar alarmın çalması ve çevre esnafın bağırması sonucu paniğe kapılarak geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtı. Yaşananlar hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. "30 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR" Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Raşit Karabul "Sabah 06.00 sıralarında 7 kişi minibüsle geliyor. İlk önce iş yerine yanaşmaya çalışıyor ,yanaşamayınca geri geri gelip çiçek saksılarını deviriyorlar. Sonra kepengi kırıp içeri giriyorlar. Kablo sarılı makaraları, anahtar prizleri, elektronik malzemeleri alıyorlar. Yaklaşık 25 bin liralık malzemeleri alıyorlar. Alarmın çalması ve komşuların bağırması üzerine kaçıyorlar. Sonra polisler geldi,inceleme yaptılar" diye konuştu.

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