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5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 07:17 | Son Güncelleme

Bingöl'de şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Sadece 5 dakika süren dolu nedeniyle birçok iş yeri zarar gördü.

Bingöl'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı.

5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde hasar meydana geldi.
Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü. İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynak yerlerinden kırıldığını belirterek şunları söyledi:
"Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk.
Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl dolu yağışı

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