5 dil bilen şüphelinin kurduğu uyuşturucu serası, polisi bile şaşırttı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısı Gökhan K.'nin (33) evinin balkonuna 30 bin lira harcayarak uyuşturucu serası kurduğu belirlendi. Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinin balkonunda uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan ekipler, balkonda kurulan 2 termal çadır içinde topraksız esrar yetiştirildiğini görünce şaşırdı. Annesiyle birlikte yaşayan şüpheli Gökhan K., gözaltına alındı.

5 DİL BİLİYOR

Polis evde yaptığı aramada, şüphelinin profesyonel olarak uyuşturucu yetiştirdiğini saptadı. Evde, havalandırma ve iklimlerdirme cihazları, ısı ve nem ölçer aletleri, atom mercek, mikroskobik el merceği, ışıklandırma ve bol miktarda sulu gübre ele geçirildi. Şüphelinin Gökhan K.'nin, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca bildiği de ortaya çıktı. İleri düzeyde bilgisayar yazılımcısı olduğunu söyleyen Gökhan K.'nin ayrıca Açıköğretim Fakültesi son sınıf öğrencisi de olduğu öğrenildi.

Bilgisayarını da inceleyen polisler, Gökhan K.'nın internet üzerinden topraksız uyuşturucu üretimi hakkında araştırma yaptığını da tespit etti. Balkonda kurduğu üretim alanı için 30 bin lira harcadığı ortaya çıkan Gökhan K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.