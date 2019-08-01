HABER

5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin takvimi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 19:02 | Son Güncelleme

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki ikinci toplantı 9 Ağustos'ta yapılacak - Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki dördüncü toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak

5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki ikinci toplantı 9 Ağustos'ta yapılacak. Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki dördüncü toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bugün yapılan ilk toplantıyla başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, yarın başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

Taraflar, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Bin keklik doğaya salındıBin keklik doğaya salındı
Beyşehir’in geleneksel tarhanası şenlikle tanıtılıyorBeyşehir’in geleneksel tarhanası şenlikle tanıtılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Dönem Toplu Sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.