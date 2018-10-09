5 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, FBI'ın Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ya yönelik cinsel saldırı suçlamalarını soruşturduktan sonra hazırladığı raporunun Cumhuriyetçi Parti'nin Kavanaugh'ya olan güvenini güçlendirdiğini yazıyor. Gazete, Kavanaugh'ya onay verme konusunda çekinceli davranan üç Cumhuriyetçi senatörden ikisi olan Arizona Senatörü Jeff Flake ve Maine Senatörü Susan Collins'in 46 sayfalık FBI raporunu kapsamlı olarak nitelendirdiğini bildiriyor. Habere göre bu nitelendirme, Flake ve Collins'in Kavanaugh'ya yeşil ışık yakması anlamına gelebilir. Gazete, bugün yayınladığı başyazıda da Senato'nun Yargıç Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylaması gerektiğini savunuyor. Wall Street Journal'ın Kavanaugh'yu mükemmel bir aday olarak tanımladığı ve cinsel saldırı suçlamalarının kanıtlanamadığını kaydettiği başyazı şöyle devam ediyor: ”Kavanaugh oylamasının yapılma zamanı geldi. Kararsız senatörlere ek bir hafta daha tanındı ve soruşturma, cinsel saldırı suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı. Şimdi senatörler bu göreve layık olabu adayı onaylayarak Anayasa Mahkemesi'ne göndermeli. Demokratlar, FBI raporunun eksiklikler içerdiğini savunuyor. Ama zaten varolmayan kanıtları içermeyen hiçbir rapor, Demokratlar'ı tatmin etmeyecekti. Yargıç Kavanaugh federal mahkemede görev yaptığı 12 yıl boyunca kusursuz bir performans sergiledi. Sadece Demokratlar'ın suçlamaları ve medyanın bunu gerçekmiş gibi büyütmesi üzerine her masumun göstereceği öfkeli tepkiyi gösterdi. Kavanaugh, yakın tarihin en liyakatli Anayasa Mahkemesi üyesi adaylarından biridir. Temyiz mahkemesi deneyimi, Anayasa Mahkemesi'ne 1986'da atanan Antonin Scalia'dan bile fazladır. Kavanaugh'yu reddetmek, Demokratlar'ın iftira taktiklerinin onaylanması ve bunun Senato, Anayasa Mahkemesi ve Amerikan siyasetini hasara uğratması anlamına gelir. Senato'ya verilen zararı onarmak yıllar alacak ama önce ilk adım, Kavanaugh'nun onaylanması olmalıdır.”
Wall Street Journal bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi üyeliği cinsel taciz suçlamaları nedeniyle tartışmalı hale gelen Yargıç Brett Kavanaugh'nun bizzat kaleme aldığı ”Ben Bağımsız, Tarafsız bir Yargıcım” başlıklı makalesine yer veriyor. Kavanaugh, kendisini savunduğu makalesinde, geçen hafta Senato Yargı Komisyonu'nda verdiği ifadede aşırı duygusal davrandığını kabul ettiğini, ancak bir oğul, baba ve eş olarak ifade verdiğini herkesin anlayacağını umduğunu yazıyor. Kavanaugh makalesine özetle şöyle devam ediyor: ”Washington Temyiz Mahkemesi'nde görev yaptığım 12 yıl boyunca bazen savcılık makamının, bazen davalıların, bazen emekçilerin, bazen işverenlerin, bazen çevrecilerin bazen de kömür madencilerinin lehine kararlara imza attım. Her davada hukuk yolunu izledim. Davaları kişisel ya da siyasi önceliklere göre değerlendirmedim. Ben davacıdan ya da davalıdan yana bir yargıç değilim. Ben hukukun üstünlüğünden yanayım. Bağımsız yargımız, anayasal sistemimizin tacıdır. Anayasa Mahkemesi, güçler ayrılığı ilkesinin ve Anayasa'nın garanti altına aldığı hak ve özgürlüklerin son savunma hattıdır ve partizan bir kurum olarak asla algılanmamalıdır. Eğer onay alırsam dokuz kişilik bir ekibin parçası olacağımı ve kararları Anayasa'ya bağlı olarak alacağımı defalarca belirttim. Geçen haftaki ifademde çok duygusal anlar yaşadım. Ses tonumun keskin olduğunun farkındayım, ağzımdan çıkmaması gereken bazı sözler sarfettim. Ama umarım herkes benim orada bir oğul, bir eş ve bir baba olarak bulunduğumu anlayabilir. 28 yıllık hukuk kariyerim boyunca çalışkan, bağımsız, açık görüşlü oldum, Anayasa ve kamu yararına bağlı kaldım. Ben değişmedim, aynı yargıç olmaya devam edeceğim. İyimser olacağım, geçen değil, gelecek günlere bakacağım. Senato tarafından onaylandığım takdirde önüme gelen her davaya açık görüşlü yaklaşacağım ve hukukun üstünlüğünü korumak için çalışacağım.”
New York Times ise Brett Kavanaugh'nun neden Anayasa Mahkemesi'ne atanmaması gerektiğini açıklayan bir başyazıya yer veriyor. Gazete, Barack Obama başkanken Anayasa Mahkemesi'ne atama yapmasını engelleyen Cumhuriyetçi Partililer'in şimdi kendi adaylarını gerçekleri hiçe sayarak alelacele onaylatmak istediğini yazıyor. Brett Kavanaugh'nun Senato Yargı Komisyonu'nun sorularına yanıltıcı nitelikte cevaplarla karşılık verdiğini kaydeden başyazı şöyle devam ediyor: ”Genç bir insanın çok fazla içki içmek gibi bazı aptalca hataları, yüksek bir kamu görevine getirilmesine engel değildir. Ancak onay sürecinde bu konuda senatörlere yalan söylemesi, diskalifiye olmasına zemin hazırlar. Eğer Yargıç Kavanaugh küçük yalanlar söyleyecekse büyük yalanlar da söylemeyeceği nasıl garanti edilir? Kavanaugh ifadesi sırasında Demokratlar'ın kendisinden öç almak için komplo düzenledikleri şeklinde bir tablo ortaya çıkardı. Demokrat Partili senatörlere bağırdı, senatörlerin sözlerini kesti, sorulara doğrudan yanıt vermeyi reddetti. Bu kadar açık ve radikal partizanlık, bu kendini kontrol edememe hali, bir yargıç için kabul edilemez özelliklerdir. Hatta emekli Anayasa Mahkemesi yargıcı John Paul Stevens bile Kavanaugh'nun üyeliğine karşı çıktı. Yargıçlar da insandır, ancak Amerikan hukuk sistemi, yargıçların önlerine gelenlere açık görüşlü ve adil davranmalarını hükmeder. Kavanaugh ise bunu yapabileceğini, hatta yapmak istediğini göstermede bile başarılı olamadı.”
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