5 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, FBI'ın Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ya yönelik cinsel saldırı suçlamalarını soruşturduktan sonra hazırladığı raporunun Cumhuriyetçi Parti'nin Kavanaugh'ya olan güvenini güçlendirdiğini yazıyor. Gazete, Kavanaugh'ya onay verme konusunda çekinceli davranan üç Cumhuriyetçi senatörden ikisi olan Arizona Senatörü Jeff Flake ve Maine Senatörü Susan Collins'in 46 sayfalık FBI raporunu kapsamlı olarak nitelendirdiğini bildiriyor. Habere göre bu nitelendirme, Flake ve Collins'in Kavanaugh'ya yeşil ışık yakması anlamına gelebilir. Gazete, bugün yayınladığı başyazıda da Senato'nun Yargıç Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylaması gerektiğini savunuyor. Wall Street Journal'ın Kavanaugh'yu mükemmel bir aday olarak tanımladığı ve cinsel saldırı suçlamalarının kanıtlanamadığını kaydettiği başyazı şöyle devam ediyor: ”Kavanaugh oylamasının yapılma zamanı geldi. Kararsız senatörlere ek bir hafta daha tanındı ve soruşturma, cinsel saldırı suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı. Şimdi senatörler bu göreve layık olabu adayı onaylayarak Anayasa Mahkemesi'ne göndermeli. Demokratlar, FBI raporunun eksiklikler içerdiğini savunuyor. Ama zaten varolmayan kanıtları içermeyen hiçbir rapor, Demokratlar'ı tatmin etmeyecekti. Yargıç Kavanaugh federal mahkemede görev yaptığı 12 yıl boyunca kusursuz bir performans sergiledi. Sadece Demokratlar'ın suçlamaları ve medyanın bunu gerçekmiş gibi büyütmesi üzerine her masumun göstereceği öfkeli tepkiyi gösterdi. Kavanaugh, yakın tarihin en liyakatli Anayasa Mahkemesi üyesi adaylarından biridir. Temyiz mahkemesi deneyimi, Anayasa Mahkemesi'ne 1986'da atanan Antonin Scalia'dan bile fazladır. Kavanaugh'yu reddetmek, Demokratlar'ın iftira taktiklerinin onaylanması ve bunun Senato, Anayasa Mahkemesi ve Amerikan siyasetini hasara uğratması anlamına gelir. Senato'ya verilen zararı onarmak yıllar alacak ama önce ilk adım, Kavanaugh'nun onaylanması olmalıdır.”

Wall Street Journal bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi üyeliği cinsel taciz suçlamaları nedeniyle tartışmalı hale gelen Yargıç Brett Kavanaugh'nun bizzat kaleme aldığı ”Ben Bağımsız, Tarafsız bir Yargıcım” başlıklı makalesine yer veriyor. Kavanaugh, kendisini savunduğu makalesinde, geçen hafta Senato Yargı Komisyonu'nda verdiği ifadede aşırı duygusal davrandığını kabul ettiğini, ancak bir oğul, baba ve eş olarak ifade verdiğini herkesin anlayacağını umduğunu yazıyor. Kavanaugh makalesine özetle şöyle devam ediyor: ”Washington Temyiz Mahkemesi'nde görev yaptığım 12 yıl boyunca bazen savcılık makamının, bazen davalıların, bazen emekçilerin, bazen işverenlerin, bazen çevrecilerin bazen de kömür madencilerinin lehine kararlara imza attım. Her davada hukuk yolunu izledim. Davaları kişisel ya da siyasi önceliklere göre değerlendirmedim. Ben davacıdan ya da davalıdan yana bir yargıç değilim. Ben hukukun üstünlüğünden yanayım. Bağımsız yargımız, anayasal sistemimizin tacıdır. Anayasa Mahkemesi, güçler ayrılığı ilkesinin ve Anayasa'nın garanti altına aldığı hak ve özgürlüklerin son savunma hattıdır ve partizan bir kurum olarak asla algılanmamalıdır. Eğer onay alırsam dokuz kişilik bir ekibin parçası olacağımı ve kararları Anayasa'ya bağlı olarak alacağımı defalarca belirttim. Geçen haftaki ifademde çok duygusal anlar yaşadım. Ses tonumun keskin olduğunun farkındayım, ağzımdan çıkmaması gereken bazı sözler sarfettim. Ama umarım herkes benim orada bir oğul, bir eş ve bir baba olarak bulunduğumu anlayabilir. 28 yıllık hukuk kariyerim boyunca çalışkan, bağımsız, açık görüşlü oldum, Anayasa ve kamu yararına bağlı kaldım. Ben değişmedim, aynı yargıç olmaya devam edeceğim. İyimser olacağım, geçen değil, gelecek günlere bakacağım. Senato tarafından onaylandığım takdirde önüme gelen her davaya açık görüşlü yaklaşacağım ve hukukun üstünlüğünü korumak için çalışacağım.”