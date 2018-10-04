Sayıştay'ın 2017 Denetim Raporu'nda, "Mevcut öğretmen kadrolarının il, ilçe ve okullar bazında dağılımında sağlıklı bir planlama yapılmaması nedeniyle bazı bölgelerde önemli sayıda öğretmen fazlası bulunurken, bazı bölgelerde öğretmen ihtiyacı yaşandığı, kimi bölgelerde ise hem öğretmen fazlasının hem de ihtiyacın birlikte söz konusu olduğu" tespitinin yer aldığını aktaran Kaya, bu kapsamda Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı bulunduğunu, 41 bin 654 öğretmenin de norm fazlası olduğunu ifade etti.

Tüm öğretmenlerin "5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü"nü kutlayan Kaya, atanmayan, eşlerinden, çocuklarından ayrı, farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan, mülakatta elenen, ücretli, sözleşmeli, kadrolu ayrımını yaşayan, açığa alınan, ihraç edilen, ekonomik sıkıntı içinde yaşam mücadelesi veren öğretmenlerin sorunlarının dağ gibi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Atanmayan öğretmen sayısı 60 binden, 500 bine dayandı. Üzülerek söylüyorum ki artık eğitim fakültelerini bitirenler 'ben öğretmen olacağım' diyemiyor." ifadesini kullandı.

Kaya, Milli Eğitim bütçesinden yapılan amaç dışı harcamaların da 2017 Sayıştay Denetim Raporu'nda yer aldığını, müdürlüklere proje giderleri için ayrılan ödeneklerin yüzde 80'inden fazlasının çalıştay, toplantı, ödül töreni, etkinliklerin organizasyon giderleri ve yolluklara ayrıldığını belirtti.

Eşit işi yapan öğretmenlere eşit ücret verilmediğini, "kadrolu, sözleşmeli, ücretli" diye ayrılan öğretmenlerin aldıkları maaşın en yüksek 700 doları bulduğunu savunan Kaya, "Bizi kıskanan Avrupa ülkelerinde ise öğretmen maaşları 5 bin dolara kadar çıkıyor.

Bizi kıskanan ABD'de ortalama öğretmen maaşı 3 bin dolar." diye konuştu.

- "Umudumuzu kaybetmedik"

Kaya, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şu sisteme bakın hele, ülkede 72 bin öğretmen açığı var sen sınavla öğretmen seçiyorsun hangi akla hizmet ediyorsunuz? Bırak da öğretmenlerimiz okul seçsin, göreve başlasın önüne niye engel koyuyorsun. İnşallah biz hükümetimizi kurduğumuzda bütün öğretmenlerimizi göreve başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz." dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi 16 yıldır iktidardalar. Atanmayan öğretmen sayısı 60 binden, 500 bine dayandı.

Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerimize ilişkin dün ne söylediyse bugün tam tersini yaptı. AKP iktidara geldiğinde eğitim fakültesinden mezun olanlar hala öğretmen olamadı, işsiz. Üzülerek söylüyorum ki artık eğitim fakültelerini bitirenler 'ben öğretmen olacağım' diyemiyor.

Bütün bu olumsuzluğa rağmen biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik."

