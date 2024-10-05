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5 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 5 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 18:30
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Dünya genelinde önemli kabul edilen çeşitli günler bulunur. Belirlenen bu günler için etkinlikler düzenlenir; organizasyonlar ve kutlamalar yapılır. Bazı günler sadece belirli ülkeler için geçerlidir ve sadece o ülkelerde kutlanır. Ancak bazılarının tüm dünyada ve ülkelerde geçerliliği ve kabul edilmişliği vardır.

5 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 5 Ekim

Bir yılın 365 gününden her birinin önemi ve anlamı bulunur. Ayrıca insanlık tarihinden bu yana yaşanmış olan bazı olaylar, önemli ve ünlü insanların doğumları ya da ölümleri gibi durumlar da o günün anlamını ve önemini güçlendirir. Örnek olarak ekim ayında hem dünya genelinde kabul edilen ve kutlanan hem de sadece belli ülkelere ya da Türkiye için önemli olan birçok gün vardır.

İngilizce United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ifadesinin baş harflerinden oluşan ve bu nedenle UNESCO olarak anılan kuruluş da dünya günleri başlığı altında bazı günler belirlemiştir. Bunun amacı da UNESCO Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından açıklanmış ve belirlenen günlerin insanlık tarihinin ve insan hayatının önemli kısımlarını, yönlerini işaretlemek ya anmak olarak hedeflendiği belirtilmiştir.

Ekim ayının önemli günleri nelerdir?

Her ay için olduğu gibi ekim ayı için de belirlenen bazı günler vardır. UNESCO Dünya Günleri kapsamında ekim ayında şu şekilde bir dağılım yapmıştır:

  • 5 Ekim: Dünya Öğretmenler Günü
  • 6 Ekim: Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü
  • 11 Ekim: Uluslararası Kız Çocukları Günü
  • 13 Ekim: Uluslararası Dünya Afet Riskini Azaltma Günü
  • 17 Ekim: Dünya Yoksullukla Mücadele Günü
  • 27 Ekim: Dünya Görsel İşitsel Miras Günü

5 Ekim tarihinde neler oldu?

5 Ekim tarihi için atfedilmiş olan en önemli anlam Dünya Öğretmenler Günü kabul edilmesidir. Türkiye’de belirlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü dışındaki bu tarih için 1966 yılında alınan karar etkili olmuştur. 1994 yılından itibaren de 5 ekim günü, Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

5 Ekim tarihinde geçmişte gerçekleşmiş olan ve önemli kabul edilen diğer bazı durumlar ve olaylar bulunur. Denis Diderot, Francesco Guardi, Yadigâr Ejder, Cem Özer gibi ünlü ve tanınan isimlerin doğum günleri de bu tarihe denk gelir.

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ekim gün
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