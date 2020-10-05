HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 19:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 603 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte 5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1603 oldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.

Son 24 saatte 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
5

BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandıEşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı
Yıllar sonra bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'Yıllar sonra bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'
En Çok Okunan Haberler
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı
Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem!
Meteoroloji'den 7 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 7 il için sıcaklık uyarısı
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Tepeden eğitim! 'Günde 2-3 kez buraya çıkıyorlar'
Maltepe'de amca saldırısı iddiası! Genç kadından yardım çığlığı
Maltepe'de amca saldırısı iddiası! Genç kadından yardım çığlığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.