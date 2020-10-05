5 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1603 oldu.
Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.
Son 24 saatte 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın."