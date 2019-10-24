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5. Erciyes Mükemmellik Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir: - "Liderler bir yandan risklerle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan farkları fırsatlara dönüştürmek ve daha ileri gitmek için risk almak zorundalar. Tıpkı ilerlemek için başını dışarı çıkarmak zorunda kalan kaplumbağalar gibi. Ancak alınacak risklerin ölçülebilir olması önemli"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, "Liderler bir yandan risklerle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan farkları fırsatlara dönüştürmek ve daha ileri gitmek için risk almak zorundalar. Tıpkı ilerlemek için başını dışarı çıkarmak zorunda kalan kaplumbağalar gibi. Ancak alınacak risklerin ölçülebilir olması önemli" dedi.

Özdemir, KalDer koordinasyonunda Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 5. Erciyes Mükemmellik Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl "risk ve liderlik" temasının işleneceği zirve boyunca birbirinden değerli konuşmacıların birikim ve fikirleriyle geleceğe ışık tutacaklarını belirtti.

KalDer'in 1990 yılından bu yana mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştığını dile getiren Özdemir, "Baş döndüren şekilde değişen dünyamızda belirsizlikler çok daha kompleks hale geliyor. Bu karmaşık ortamda hedeflerine ilerlerken liderler, pek çok bilinmezle ve riskle karşı karşıya kalıyorlar. Liderler bir yandan risklerle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan farkları fırsatlara dönüştürmek ve daha ileri gitmek için risk almak zorundalar. Tıpkı ilerlemek için başını dışarı çıkarmak zorunda kalan kaplumbağalar gibi. Ancak alınacak risklerin ölçülebilir olması önemli. İz bırakan liderler risk alabilen liderlerdir." diye konuştu.

Özdemir, Kayseri'de temsilcilik olarak yürüttükleri faaliyetleri şube çatısı altında devam ettirmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, nisan ayında genel kurulda onay aldıktan sonra bu sürecin tamamlanacağını aktardı.

Avrupa'nın önde gelen kongreleri arasında yer alan Kalite Kongresi'nin 26-27 Kasım'da İstanbul'da düzenleneceğini bildiren Özdemir, kongreye tüm katılımcıları davet etti.

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz ise kentte gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Zirvede, Erciye AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'nın moderatörlüğünü yaptığı "Geleceğe Taşıyacak Başarılar için Liderlik" oturumunda SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, Otokoç Otomotiv AŞ Genel Müdürü İnan Ekicide konuşma yaptı.

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