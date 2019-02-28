5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "5'inci Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi" başladı.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, kongrenin verimli geçmesi dileğinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Güneş de ERÜ Tıp Fakültesinin, 50 yıldan bu yana başta Kayseri olmak üzere özellikle çevredeki illere ve tüm Türkiye'ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.

Kongreye farklı kentlerden 40'ı akademisyen olmak üzere 300 kişinin katıldığını belirten Güneş, "40 yıldan beri temel tıp eğitiminin yanı sıra pediatri, yan dal ve akademik üst düzeyde yetiştirilen meslektaşlarımız, ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapıyor. Bu çerçevede güncel bilgiler paylaşılıp, eski anıların da tazeleneceğini düşünüyorum. Kongrenin tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum." diye konuştu.