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5. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın kazananları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

Tüm üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 507 öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 18 eser dereceye girdi

İSTANBUL (AA) - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Erdemir) düzenlediği 5. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Tüm üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 507 öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 18 eser dereceye girdi.

Yarışma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilirken, ödüller ise MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'ndeki törenle takdim edildi.

"Çelik ve Çocuk/Çocukluk" temalı yarışmada, MSGSÜ öğrencilerinden Berke Uysal, "Nasıldı Çocukluk" eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

MSGSÜ'den Ömer Kasımoğlu'na "Tempus Fugit" eseriyle ikincilik ödülünün verildiği törende, Anadolu Üniversitesi’nden Alena Firsanova ise "Çocukluk" eseriyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

- Yarışma sergisi 5 Temmuz'a kadar izlenebilecek

Etkinlikte ayrıca Gökçe Demirbaş, Barkın Coşkun, Büşra Kara, Mehmet Özçelik ve Muzaffer Tuncer mansiyon ödülü, Fatih Güzel, İlayda Kepez, Gülfidan Soyuğur, Büşra Kölmük, Esra Coşkun "Jüri Özel Ödülü", Pakize Kuş, Nisa Karaca, Merve Nur Okumuş, Sedat Çamlıklı ve Aslan Selçuk Arık ise "Erdemir Özel Ödülü" aldı.

Erdemir’in sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine 7 bin 500, üçüncüsüne 5 bin lira verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 3'er bin, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 2'şer bin lira takdim edildi.

Ödül töreninin ardından, yaklaşık 35 eserin yer aldığı yarışma sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi, 5 Temmuz'a kadar izlenebilecek.

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