5-Erdoğan: Kimse 'bu benim yakınımdır, şuyumdur' diye aday teklifiyle gelmesin

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde aday belirleme sürecine ilişkin, "Kimse 'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır. Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşımda olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemine göre hazırlanan ilk bütçenin 2 hafta sonra Meclis'e gönderileceğini belirterek, "Bu ilk bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız" dedi. Erdoğan, ekonomik dalgalanma döneminin yavaş yavaş geride bırakıldığını kaydederek, "Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stoklar stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar, gereğini yaparız. 'Faiz-kur-enflasyon' saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. İhracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldı. Yetkiyi doğrudan milletimizden alan kararlılıkla, milletimizin gösterdiği sabrın sayesinde bu sıkıntılar ve bunların üstesinden geleceğiz. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan ama muhalefette kalan, sürekli olarak acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz türünden kampanyalar yürüten anlayıştan bir şey olmaz" diye konuştu.