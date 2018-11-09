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5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Tarikat şeyhi S.I. 5 erkek müridine kabusu yaşattı. 17-22 yaşlarındaki 5 erkeğe tecavüz ettiği iddia edilen S.I., iğrenç olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı. Bugün hakim karşısına çıkan tarikat şeyhinin, "İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu'' savunması 'pes' dedirtti. S.I.nın 70 yıla kadar hapsi isteniyor.

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

70 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

'KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİLER'

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I., avukatı ve tanıklar katıldı. S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisi olmadığı zaman vaaz verecek kişiyi atadığını ve bunu kıskananların da şikayette bulunduğunu ileri sürdü. S.I., ''Ben dergahta görev dağılımı yaptım. Benim olmadığım zamanlarda, benim yerime vaaz verecek bir kişi belirlemiştim. Bu beni şikayet edenler, bunu çekemedi. Benim onlarla hiçbir husumetim yok; ama onların bana husumeti var. Bu görev dağılımını kaldıramayıp kıskançlık krizine girdiler'' diye konuştu.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kendisi hakkında şikayette bulunanların neden daha önce polise gidip, şikayette bulunmadığını soran S.I., ''Madem ben onları 3- 4 yıldır taciz ediyorum; niye polise gidip, şikayette bulunmadılar? İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu. 8 aydır cezaevindeyim. Bana komplo kurdular, tahliyemi talep ediyorum'' dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİME İFTİRA ATILMIŞTIR

S.I.'nın avukatı Makbule Yiğit Çavuşoğlu da müvekkiline iftira atıldığını ileri sürerek, ''Dergahta müvekkilim tarafından yapılan görevlendirmeyle müvekkilime duyulan husumet ile müvekkilime iftira atılmıştır. Tahliyesini talep ediyorum'' diye konuştu.

Mahkemede, züccaciyeci S.I.'nın iş yeri komşuları da tanık olarak dinlendi. Tanıklar, S.I.'yı ağabey gibi gördüklerini, dükkanda bu olaylar olsaydı mutlaka görebileceklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
istismar Konya tarikat şeyhi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İftiradır. Derinden derinden sözde haber diyerek cımbız ile seçip karalama içerikli propaganda yapılıyor. Tv de cuma günü yayın yapan ilahiyatçı bir profesörü çağırıp sözde din özde islam karalama programı yapıyorlar. Nerde hurafe bidat batıl olaylar varsa özellikle gündemde tutulup hoca ya özgün konuşma hakkı vermeden için için islam karalama çalışması yapılıyor Prf Mustafa Karataş hoca da bu duruma sessiz kalıyor çok yazık
Yuh yav yuh ulan toplumda çürümemiş bir şey kalmaz mi iftiraysa da büyük günah gerçek olsa da...
ilim çinde gidin alin diye boşuna dememiş muhterem
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