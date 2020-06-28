5 Eyalette Günlük Vaka Sayısında Rekor Artış

ABD’de 5 eyalette yeni Corona virüsü vakalarında günlük artış rekoru kırıldı. Salgının hızla yayıldığı ülkenin özellikle güney ve batısındaki bazı kesimlerde yetkililer yeniden açılma planlarında geri adımlar atıyor. Reuters’ın haberine göre, ABD’deki vaka sayısı Cumartesi günü 2 milyon 500 bini geçti. Ülkede şimdiye kadar 125 binin üzerinde kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Florida eyaletinde Cumartesi sabahı açıklanan son rakamlara göre, eyalette son 24 saatte 9.585 yeni vaka kaydedildi ve dünkü rekor seviye olan 8.942 yeni vakanın da üstüne çıkıldı. Arizona eyaletinde de 3.591 yeni vaka tespit edildi. Bu da eyalette daha önceki rekorla aynı seviyede. Bir günde en fazla Corona virüsü kaydedilen eyaletlerden bir diğeri de Nevada oldu. Eyalette 1.099 olarak açıklanan yeni vaka sayısı, daha önceki rekorun iki katı. Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinde de sırasıyla 1.604 ve 1.990 kişinin Corona virüsü testleri pozitif çıktı ve bu iki eyalette de bir gün içindeki en fazla vaka sayısına ulaşıldı.

Vaka sayılarındaki bu keskin artıştan en fazla etkilenen yerler, ekonomik faaliyetlerini nispeten daha erken şekilde yeniden başlatan güney ve batı eyaletleri oldu. Cuma günü de Corona virüsü salgını başladığından bu yana ABD’de bir günde en çok vaka görülen gün olarak kayda geçmişti. Ülke genelinde bir günde 45 bin 242 yeni vaka tespit edilmişti. ABD’de nüfusun yoğun olduğu, Florida’nın yanı sıra California ve Teksas eyaletlerinde de virüs vakalarının sayısının özellikle son iki hafta içinde arttığı gözleniyor. Daha önce salgının ABD’deki merkez üssü konumundaki New York ve civarındaki eyaletlerdeyse bunun tam tersi bir tablo yaşanıyor. Bu eyaletlerde yeni vaka sayıları düşmeye devam ediyor ve yeniden açılma planları da hayata geçirilmeye başlıyor. Güney Florida Üniversitesi Uluslararası Tıp ve Bulaşıcı Hastalıkları Bölümü Direktörü Kami Kim, Florida eyaleti yöneticilerinin ‘’çok erken zafer ilan ettiği’’ görüşünü dile getirdi. Salgının tekrar sıçrama yapması üzerine tedbirleri geri getirmeye başlayan eyaletlerden biri olan Teksas’ta Vali Greg Abbott, eyalet genelindeki barların kapatılması ve restoranların da iç mekanlara sınırlandırma getirmesi talimatını vermişti. Florida’da da bar sahiplerinden, mekanlarının sınırları içerisinde alkol servisini derhal durdurmaları istendi.